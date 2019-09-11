11 сентября. Mossovetinfo.ru – Перед новым деловым сезоном в Москве обновили функционал портала для малого и среднего бизнеса, сообщает портал mos.ru.
«Для московских предпринимателей действует целый комплекс мер поддержки: от субсидий и консультаций до бесплатных образовательных программ и цифровых сервисов. Удобный навигатор по ним — обновленный городской бизнес-портал. К этому деловому сезону он стал более персонализированным и теперь предлагает еще более широкий функционал в формате “единого окна”», - рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.
Сообщается, что функционал портала был обновлен с учетом запросов предпринимателей. В частности, на портале появился «личный кабинет», с помощью которого пользователи могут записаться на обучающие занятия, отслеживать запланированные к посещению мастер-классы и семинары через персональный календарь, заносить в «избранное» понравившиеся статьи и другую информацию.
Также с помощью сервисов портала можно бесплатно и оперативно подобрать налоговый режим, подготовить документы для регистрации ИП и ООО, найти подходящее помещение, сформировать налоговую декларацию по УСН, подать заявки на поручительство в Фонд содействия кредитованию малого бизнеса Москвы и на получение займа в Московском фонде поддержки промышленности и предпринимательства.
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