4 октября. Mossovetinfo.ru – Гастрономический фестиваль «Золотая осень» на полутора тысячах площадках в различных районах города.
В рамках фестиваля в течение 10 дней москвичи смогут приобрести фермерскую продукцию из самых разных регионов России, а на 14 площадках «Московские сезоны» для гостей фестиваля подготовлена обширная культурная программа.
Посетителей фестиваля ждут театральные представления, различные кулинарные шоу, мастер-классы, концерты, игры. Отдельная программа предусмотрена для маленьких гостей фестиваля.
Подробнее о программе фестиваля «Золотая осень» можно узнать здесь.
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