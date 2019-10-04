4 октября. Mossovetinfo.ru – Гастрономический фестиваль «Золотая осень» на полутора тысячах площадках в различных районах города.



В рамках фестиваля в течение 10 дней москвичи смогут приобрести фермерскую продукцию из самых разных регионов России, а на 14 площадках «Московские сезоны» для гостей фестиваля подготовлена обширная культурная программа.



Посетителей фестиваля ждут театральные представления, различные кулинарные шоу, мастер-классы, концерты, игры. Отдельная программа предусмотрена для маленьких гостей фестиваля.



Подробнее о программе фестиваля «Золотая осень» можно узнать здесь.