76 специальных точек, где можно самостоятельно использовать пиротехнику в новогодние праздники, оборудовали в 10 округах столицы:



Восточный административный округ:

— Сквер счастливых семей (Богородское шоссе, напротив парка «Сокольники»);

— сквер на улице Алымова, дом 3;

— Синичкин сквер (Ивантеевская улица, дом 13);

— сквер на улице Николая Химушина, от дома 1 до дома 3, корпуса 3;

— городок имени Баумана (Измайловский остров);

— Измайловский проспект, дом 119;

— Сиреневый сад (Щелковское шоссе, владения 8–12);

— парк «Южный» (улица 9 Мая, дом 22);

— Семеновский парк за храмом Воскресения Христова (Измайловское шоссе, дом 2);

— спортивный комплекс «Крылья Советов» (проспект Буденного, дом 17а);

— Вешняковская улица, владение 16;

— Суздальская улица, дом 8;

— Магнитогорская улица, дом 2;

— шоссе Энтузиастов, дома 96–98;

— шоссе Энтузиастов, дома 57–59;

— Лухмановская улица, дом 34;

— Зеленый проспект, дома 26–28.



Южный административный округ:

— пустырь (Загорьевский проезд, владение 9/12);

— Кантемировская улица, дом 18, корпус 4;

— Шипиловский проезд, дом 53, строение 2;

— Борисовские пруды (вдоль улицы Маршала Захарова и Борисовского проезда);

— улица Борисовские Пруды, дом 28;

— пустырь (Пролетарский проезд, дома 35–37);

— пойма Шмелевского ручья (четная сторона Орехового бульвара);

— парк «Садовники» (проспект Андропова, дом 58а);

— территория около торгового центра «Бирюза» (между домом 2а по Булатниковской улице и памятником «Стрела погибшим летчикам»).



Северо-Западный административный округ:

— сквер на улице Берзарина, дом 9;

— Малая Набережная улица, дома 1, 3, 5;

— ландшафтный парк «Митино» (улица Барышиха, дома 4–6);

— ландшафтный парк «Митино» (Пенягинская улица, дом 16);

— разворотная площадка ГУП «Мосгортранс» (Соколово-Мещерская улица);

— парк «Северное Тушино» (улица Свободы, владение 56);

— пойма реки Сходни (улица Василия Петушкова, владения 19–21);

— Лодочная улица, дом 17;

— проезд Донелайтиса, дома 25–43.



Северный административный округ:

— Ленинградский проспект, дом 34;

— Беговая улица, дом 22;

— Вятская улица, дом 41;

— пересечение Большой Академической улицы и улицы Прянишникова;

— улица Лавочкина, дом 7;

— Кронштадтский бульвар, владение 24;

— Ленинградское шоссе, дом 230;

— возле кинотеатра «Ереван (Дмитровское шоссе, дом 82);

— Бескудниковский бульвар, дом 31.



Юго-Западный административный округ:

— Ленинский проспект, дома 82–86;

— улица Академика Пилюгина, дом 5;

— улица Академика Арцимовича, владение 9;

— Профсоюзная улица, дом 140;

— улица Гарибальди, владение 36;

— улица Паустовского, владение 5;

— Новоясеневский проспект, владение 3;

— излучина Черневского пруда (улица Кадырова).



Юго-Восточный административный округ:

— сквер (Волгоградский проспект, дом 164, корпус 2);

— Привольная улица, дом 41;

— парковая зона (улица Маршала Кожедуба);

— набережная Москвы-реки (улица Гурьянова, дом 31);

— набережная парка 850-летия Москвы;

— Дюссельдорфский парк (Белореченская улица, дом 43);

— Проектируемый проезд № 5217, дом 20.



Зеленоградский административный округ:

— Малый городской пруд (район Матушкино);

— парк Победы, на берегу пруда (район Савелки);

— футбольное поле в зоне отдыха «Черное озеро» (район Савелки);

— парк «Ровесник» (район Савелки);

— хоккейная площадка (район Старое Крюково, корпус 902);

— Школьное озеро (район Силино);

— пересечение Георгиевского проспекта и улицы ЦНИИМЭ.



Западный административный округ:

— сквер (Полоцкая улица, дом 8);

— Беловежский пруд (Сколковское шоссе, дом 4);

— набережная Москвы-реки (Крылатская улица, дом 2);

— Крылатская улица, дом 33;

— парк «Пионерский» (Кастанаевская улица, дома 56–64);

— пруд (улица Федосьино, дом 18).



Троицкий и Новомосковский административные округа:

— поселение Десеновское (поселок Ватутинки-1, улица Дмитрия Кабалевского, дом 8);

— поселение Сосенское (поселок Коммунарка, дом 14в);

— село Кленово (улица Мичурина, дом 4);

— поле около деревни Ботаково.



Еще 36 точек оборудованы для запуска новогодних фейерверков в новогоднюю ночь.