76 специальных точек, где можно самостоятельно использовать пиротехнику в новогодние праздники, оборудовали в 10 округах столицы:
Восточный административный округ:
— Сквер счастливых семей (Богородское шоссе, напротив парка «Сокольники»);
— сквер на улице Алымова, дом 3;
— Синичкин сквер (Ивантеевская улица, дом 13);
— сквер на улице Николая Химушина, от дома 1 до дома 3, корпуса 3;
— городок имени Баумана (Измайловский остров);
— Измайловский проспект, дом 119;
— Сиреневый сад (Щелковское шоссе, владения 8–12);
— парк «Южный» (улица 9 Мая, дом 22);
— Семеновский парк за храмом Воскресения Христова (Измайловское шоссе, дом 2);
— спортивный комплекс «Крылья Советов» (проспект Буденного, дом 17а);
— Вешняковская улица, владение 16;
— Суздальская улица, дом 8;
— Магнитогорская улица, дом 2;
— шоссе Энтузиастов, дома 96–98;
— шоссе Энтузиастов, дома 57–59;
— Лухмановская улица, дом 34;
— Зеленый проспект, дома 26–28.
Южный административный округ:
— пустырь (Загорьевский проезд, владение 9/12);
— Кантемировская улица, дом 18, корпус 4;
— Шипиловский проезд, дом 53, строение 2;
— Борисовские пруды (вдоль улицы Маршала Захарова и Борисовского проезда);
— улица Борисовские Пруды, дом 28;
— пустырь (Пролетарский проезд, дома 35–37);
— пойма Шмелевского ручья (четная сторона Орехового бульвара);
— парк «Садовники» (проспект Андропова, дом 58а);
— территория около торгового центра «Бирюза» (между домом 2а по Булатниковской улице и памятником «Стрела погибшим летчикам»).
Северо-Западный административный округ:
— сквер на улице Берзарина, дом 9;
— Малая Набережная улица, дома 1, 3, 5;
— ландшафтный парк «Митино» (улица Барышиха, дома 4–6);
— ландшафтный парк «Митино» (Пенягинская улица, дом 16);
— разворотная площадка ГУП «Мосгортранс» (Соколово-Мещерская улица);
— парк «Северное Тушино» (улица Свободы, владение 56);
— пойма реки Сходни (улица Василия Петушкова, владения 19–21);
— Лодочная улица, дом 17;
— проезд Донелайтиса, дома 25–43.
Северный административный округ:
— Ленинградский проспект, дом 34;
— Беговая улица, дом 22;
— Вятская улица, дом 41;
— пересечение Большой Академической улицы и улицы Прянишникова;
— улица Лавочкина, дом 7;
— Кронштадтский бульвар, владение 24;
— Ленинградское шоссе, дом 230;
— возле кинотеатра «Ереван (Дмитровское шоссе, дом 82);
— Бескудниковский бульвар, дом 31.
Юго-Западный административный округ:
— Ленинский проспект, дома 82–86;
— улица Академика Пилюгина, дом 5;
— улица Академика Арцимовича, владение 9;
— Профсоюзная улица, дом 140;
— улица Гарибальди, владение 36;
— улица Паустовского, владение 5;
— Новоясеневский проспект, владение 3;
— излучина Черневского пруда (улица Кадырова).
Юго-Восточный административный округ:
— сквер (Волгоградский проспект, дом 164, корпус 2);
— Привольная улица, дом 41;
— парковая зона (улица Маршала Кожедуба);
— набережная Москвы-реки (улица Гурьянова, дом 31);
— набережная парка 850-летия Москвы;
— Дюссельдорфский парк (Белореченская улица, дом 43);
— Проектируемый проезд № 5217, дом 20.
Зеленоградский административный округ:
— Малый городской пруд (район Матушкино);
— парк Победы, на берегу пруда (район Савелки);
— футбольное поле в зоне отдыха «Черное озеро» (район Савелки);
— парк «Ровесник» (район Савелки);
— хоккейная площадка (район Старое Крюково, корпус 902);
— Школьное озеро (район Силино);
— пересечение Георгиевского проспекта и улицы ЦНИИМЭ.
Западный административный округ:
— сквер (Полоцкая улица, дом 8);
— Беловежский пруд (Сколковское шоссе, дом 4);
— набережная Москвы-реки (Крылатская улица, дом 2);
— Крылатская улица, дом 33;
— парк «Пионерский» (Кастанаевская улица, дома 56–64);
— пруд (улица Федосьино, дом 18).
Троицкий и Новомосковский административные округа:
— поселение Десеновское (поселок Ватутинки-1, улица Дмитрия Кабалевского, дом 8);
— поселение Сосенское (поселок Коммунарка, дом 14в);
— село Кленово (улица Мичурина, дом 4);
— поле около деревни Ботаково.
Еще 36 точек оборудованы для запуска новогодних фейерверков в новогоднюю ночь.
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