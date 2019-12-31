31 декабря. Mossovetinfo.ru – В новогоднюю ночь фейерверки в Москве будут запущены с 33 площадок в разных округах города, включая площадки в парках.
Первые залпы салюта прозвучат ровно в полночь на Большом Москворецком мосту. На остальных точках и в городских парках фейерверки запустят в 01:00, когда на всей территории страны наступит Новый год.
Праздничные фейерверки запустят со следующих точек:
- Большой Москворецкий мост;
- аллея Партизан на Поклонной горе;
- улица Федосьино, дом 18 (на берегу пруда);
- Ходынский бульвар, дом 1;
- территория ВДНХ, Мичуринский сад;
- проезд Дежнева, дом 1;
- городок имени Баумана;
- акватория Москвы-реки (напротив дома 41а на улице Гурьянова);
- улица Кадырова;
- улица Рословка, дом 5;
- Озерная аллея, дом 4, строение 2;
- улица Физическая (рядом с пожарной частью № 42);
- Центральная площадь, дом 19 (перед Домом культуры «Московский»).
Городские парки, в которых в новогоднюю ночь запустят фейерверки:
- Таганский парк;
- Измайловский парк (остров Круглого пруда);
- сад «Эрмитаж» (газон слева от центрального входа);
- сад имени Баумана (у теннисного корта);
- Парк Горького (акватория Москвы-реки, между Пушкинской и Фрунзенской набережными);
- парк Победы (пересечение аллеи Памяти и аллеи Партизан);
- парк «Сокольники» (территория гайд-парка);
- зона отдыха «Красногвардейские пруды» (Нижний Красногвардейский пруд);
- парк «Кузьминки» (площадка вблизи Музея индустриальной культуры);
- парк «Садовники» (Фонтанная площадь);
- Сиреневый сад (центральная часть сада);
- парк 50-летия Октября (неподалеку от павильона «Коворкинг»);
- Бабушкинский парк (на лужайке рядом с катком);
- Воронцовский парк (рядом с центральной поляной парка, за флажной группой);
- парк «Северное Тушино» (площадка у беговой дорожки);
- Лианозовский парк (на лужайке между Нижним Лианозовским прудом и детской площадкой «Замок»);
- Гончаровский парк (поляна между сценой и шахматной площадкой);
- ландшафтный парк «Митино» (неподалеку от водонапорной башни);
- Перовский парк (на лужайке перед Купавенским прудом);
- парк «Ходынское поле» (газон перед центральным променадом, со стороны торгового центра).
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