31 декабря. Mossovetinfo.ru – В новогоднюю ночь фейерверки в Москве будут запущены с 33 площадок в разных округах города, включая площадки в парках.



Первые залпы салюта прозвучат ровно в полночь на Большом Москворецком мосту. На остальных точках и в городских парках фейерверки запустят в 01:00, когда на всей территории страны наступит Новый год.



Праздничные фейерверки запустят со следующих точек:



- Большой Москворецкий мост;

- аллея Партизан на Поклонной горе;

- улица Федосьино, дом 18 (на берегу пруда);

- Ходынский бульвар, дом 1;

- территория ВДНХ, Мичуринский сад;

- проезд Дежнева, дом 1;

- городок имени Баумана;

- акватория Москвы-реки (напротив дома 41а на улице Гурьянова);

- улица Кадырова;

- улица Рословка, дом 5;

- Озерная аллея, дом 4, строение 2;

- улица Физическая (рядом с пожарной частью № 42);

- Центральная площадь, дом 19 (перед Домом культуры «Московский»).



Городские парки, в которых в новогоднюю ночь запустят фейерверки:



- Таганский парк;

- Измайловский парк (остров Круглого пруда);

- сад «Эрмитаж» (газон слева от центрального входа);

- сад имени Баумана (у теннисного корта);

- Парк Горького (акватория Москвы-реки, между Пушкинской и Фрунзенской набережными);

- парк Победы (пересечение аллеи Памяти и аллеи Партизан);

- парк «Сокольники» (территория гайд-парка);

- зона отдыха «Красногвардейские пруды» (Нижний Красногвардейский пруд);

- парк «Кузьминки» (площадка вблизи Музея индустриальной культуры);

- парк «Садовники» (Фонтанная площадь);

- Сиреневый сад (центральная часть сада);

- парк 50-летия Октября (неподалеку от павильона «Коворкинг»);

- Бабушкинский парк (на лужайке рядом с катком);

- Воронцовский парк (рядом с центральной поляной парка, за флажной группой);

- парк «Северное Тушино» (площадка у беговой дорожки);

- Лианозовский парк (на лужайке между Нижним Лианозовским прудом и детской площадкой «Замок»);

- Гончаровский парк (поляна между сценой и шахматной площадкой);

- ландшафтный парк «Митино» (неподалеку от водонапорной башни);

- Перовский парк (на лужайке перед Купавенским прудом);

- парк «Ходынское поле» (газон перед центральным променадом, со стороны торгового центра).