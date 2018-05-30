30 мая. Mossovetinfo.ru - Адреса пешеходных переходов, на которых изменили режим работы светофоров:



— Трубная площадь (сокращено время ожидания зеленого сигнала);



— площадь Сретенские Ворота (сокращено время ожидания зеленого сигнала);



— Тургеневская площадь (сокращено время ожидания зеленого сигнала);



— улица Малая Дмитровка, дома 1 и 2 — Страстной бульвар (сокращено время ожидания зеленого сигнала);



— площадь Петровские Ворота (сокращено время ожидания зеленого сигнала);



— Таганская площадь (сокращено время ожидания зеленого сигнала);



— площадь Покровские Ворота (сокращено время ожидания зеленого сигнала);



— площадь Яузские Ворота (сокращено время ожидания зеленого сигнала);



— Котельническая набережная, дом 1/15а — Малый Устьинский мост (сокращено время ожидания зеленого сигнала);



— Краснохолмский мост — Народная улица (сокращено время ожидания зеленого сигнала);



— Астаховский мост (сокращено время ожидания зеленого сигнала);



— Покровский бульвар — улица Воронцово Поле (сокращено время ожидания зеленого сигнала);



— Краснохолмская набережная — Народная улица (сокращено время ожидания зеленого сигнала);



— Таганская площадь — улица Большие Каменщики (сокращено время ожидания зеленого сигнала);



— улица Земляной Вал — Николоямская улица (сокращено время ожидания зеленого сигнала);



— улица Маросейка — Армянский переулок (сокращено время ожидания зеленого сигнала);



— Гончарная набережная — Гончарный проезд (сокращено время ожидания зеленого сигнала);



— Краснохолмская набережная — Саринский проезд, дом 13 — Крутицкая набережная (сокращено время ожидания зеленого сигнала);



— Котельническая набережная — 1-й Котельнический переулок (сокращено время ожидания зеленого сигнала);



— Котельническая набережная — 5-й Котельнический переулок (сокращено время ожидания зеленого сигнала);



— Башиловская улица — 4-й Вятский переулок (увеличена продолжительность зеленого сигнала);



— поселок Коммунарка — улица Александры Монаховой — улица Липовый Парк (увеличена продолжительность зеленого сигнала);



— Тропарёвская улица — Рузская улица (увеличена продолжительность зеленого сигнала);



— Нагатинская набережная — Кленовый бульвар (увеличена продолжительность зеленого сигнала);



— Окская улица — Волжский бульвар (увеличена продолжительность зеленого сигнала);



— Большая Черкизовская улица — Халтуринская улица (увеличена продолжительность зеленого сигнала);



— улица Вавилова — проспект 60-летия Октября (сокращено время ожидания зеленого сигнала);



— Тверской бульвар, дом 19 — Богословский переулок (сокращено время ожидания зеленого сигнала);



— улица Большая Дмитровка — Страстной бульвар (сокращено время ожидания зеленого сигнала);



— Неглинная улица — улица Кузнецкий Мост (сокращено время ожидания зеленого сигнала);



— улица Петровка — улица Кузнецкий Мост (сокращено время ожидания зеленого сигнала);



— улица Петровка, дом 2 (сокращено время ожидания зеленого сигнала);



— Неглинная улица — Рахмановский переулок (сокращено время ожидания зеленого сигнала);



— Мясницкая улица — Милютинский переулок (сокращено время ожидания зеленого сигнала);



— Мясницкая улица — Большой Златоустинский переулок (сокращено время ожидания зеленого сигнала);



— улица Петровка — Рахмановский переулок (сокращено время ожидания зеленого сигнала);



— улица Маросейка — Лубянский проезд (сокращено время ожидания зеленого сигнала);



— улица Бутырский Вал — Новолесная улица (сокращено время ожидания зеленого сигнала);



— улица Героев-Панфиловцев — Химкинский бульвар (сокращено время ожидания зеленого сигнала);



— Череповецкая улица — Угличская улица (увеличена продолжительность зеленого сигнала);



— бульвар Яна Райниса, дома 37 и 20 (увеличена продолжительность зеленого сигнала);



— дублер Ломоносовского проспекта — улица Дружбы (сокращено время ожидания зеленого сигнала);



— Русаковская улица — Маленковская улица (сокращено время ожидания зеленого сигнала);



— Ломоносовский проспект, дом 25 (сокращено время ожидания зеленого сигнала);



— Лермонтовский проспект — Хвалынский бульвар (сокращено время ожидания зеленого сигнала);



— Каширское шоссе — улица Маршала Захарова (сокращено время ожидания зеленого сигнала);



— Федеративный проспект — Мартеновская улица (увеличена продолжительность зеленого сигнала);



— Фрунзенская набережная — улица Хамовнический Вал (сокращено время ожидания зеленого сигнала);



— Фрунзенская набережная — 3-я Фрунзенская улица (сокращено время ожидания зеленого сигнала);



— Фрунзенская набережная — 2-я Фрунзенская улица (сокращено время ожидания зеленого сигнала);



— Фрунзенская набережная — 1-я Фрунзенская улица (сокращено время ожидания зеленого сигнала);



— Фрунзенская набережная — улица Тимура Фрунзе (сокращено время ожидания зеленого сигнала);



— Крымский мост (сокращено время ожидания зеленого сигнала).