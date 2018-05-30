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Город (Москва и область)     30.05.2018, 08:28

Где в Москве изменили режим работы светофоров

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Теги:  светофоры 

30 мая. Mossovetinfo.ru - Адреса пешеходных переходов, на которых изменили режим работы светофоров:

— Трубная площадь (сокращено время ожидания зеленого сигнала);

— площадь Сретенские Ворота (сокращено время ожидания зеленого сигнала);

— Тургеневская площадь (сокращено время ожидания зеленого сигнала);

— улица Малая Дмитровка, дома 1 и 2 — Страстной бульвар (сокращено время ожидания зеленого сигнала);

— площадь Петровские Ворота (сокращено время ожидания зеленого сигнала);

— Таганская площадь (сокращено время ожидания зеленого сигнала);

— площадь Покровские Ворота (сокращено время ожидания зеленого сигнала);

— площадь Яузские Ворота (сокращено время ожидания зеленого сигнала);

— Котельническая набережная, дом 1/15а — Малый Устьинский мост (сокращено время ожидания зеленого сигнала);

— Краснохолмский мост — Народная улица (сокращено время ожидания зеленого сигнала);

— Астаховский мост (сокращено время ожидания зеленого сигнала);

— Покровский бульвар — улица Воронцово Поле (сокращено время ожидания зеленого сигнала);

— Краснохолмская набережная — Народная улица (сокращено время ожидания зеленого сигнала);

— Таганская площадь — улица Большие Каменщики (сокращено время ожидания зеленого сигнала);

— улица Земляной Вал — Николоямская улица (сокращено время ожидания зеленого сигнала);

— улица Маросейка — Армянский переулок (сокращено время ожидания зеленого сигнала);

— Гончарная набережная — Гончарный проезд (сокращено время ожидания зеленого сигнала);

— Краснохолмская набережная — Саринский проезд, дом 13 — Крутицкая набережная (сокращено время ожидания зеленого сигнала);

— Котельническая набережная — 1-й Котельнический переулок (сокращено время ожидания зеленого сигнала);

— Котельническая набережная — 5-й Котельнический переулок (сокращено время ожидания зеленого сигнала);

— Башиловская улица — 4-й Вятский переулок (увеличена продолжительность зеленого сигнала);

— поселок Коммунарка — улица Александры Монаховой — улица Липовый Парк (увеличена продолжительность зеленого сигнала);

— Тропарёвская улица — Рузская улица (увеличена продолжительность зеленого сигнала);

— Нагатинская набережная — Кленовый бульвар (увеличена продолжительность зеленого сигнала);

— Окская улица — Волжский бульвар (увеличена продолжительность зеленого сигнала);

— Большая Черкизовская улица — Халтуринская улица (увеличена продолжительность зеленого сигнала);

— улица Вавилова — проспект 60-летия Октября (сокращено время ожидания зеленого сигнала);

— Тверской бульвар, дом 19 — Богословский переулок (сокращено время ожидания зеленого сигнала);

— улица Большая Дмитровка — Страстной бульвар (сокращено время ожидания зеленого сигнала);

— Неглинная улица — улица Кузнецкий Мост (сокращено время ожидания зеленого сигнала);

— улица Петровка — улица Кузнецкий Мост (сокращено время ожидания зеленого сигнала);

— улица Петровка, дом 2 (сокращено время ожидания зеленого сигнала);

— Неглинная улица — Рахмановский переулок (сокращено время ожидания зеленого сигнала);

— Мясницкая улица — Милютинский переулок (сокращено время ожидания зеленого сигнала);

— Мясницкая улица — Большой Златоустинский переулок (сокращено время ожидания зеленого сигнала);

— улица Петровка — Рахмановский переулок (сокращено время ожидания зеленого сигнала);

— улица Маросейка — Лубянский проезд (сокращено время ожидания зеленого сигнала);

— улица Бутырский Вал — Новолесная улица (сокращено время ожидания зеленого сигнала);

— улица Героев-Панфиловцев — Химкинский бульвар (сокращено время ожидания зеленого сигнала);

— Череповецкая улица — Угличская улица (увеличена продолжительность зеленого сигнала);

— бульвар Яна Райниса, дома 37 и 20 (увеличена продолжительность зеленого сигнала);

— дублер Ломоносовского проспекта — улица Дружбы (сокращено время ожидания зеленого сигнала);

— Русаковская улица — Маленковская улица (сокращено время ожидания зеленого сигнала);

— Ломоносовский проспект, дом 25 (сокращено время ожидания зеленого сигнала);

— Лермонтовский проспект — Хвалынский бульвар (сокращено время ожидания зеленого сигнала);

— Каширское шоссе — улица Маршала Захарова (сокращено время ожидания зеленого сигнала);

— Федеративный проспект — Мартеновская улица (увеличена продолжительность зеленого сигнала);

— Фрунзенская набережная — улица Хамовнический Вал (сокращено время ожидания зеленого сигнала);

— Фрунзенская набережная — 3-я Фрунзенская улица (сокращено время ожидания зеленого сигнала);

— Фрунзенская набережная — 2-я Фрунзенская улица (сокращено время ожидания зеленого сигнала);

— Фрунзенская набережная — 1-я Фрунзенская улица (сокращено время ожидания зеленого сигнала);

— Фрунзенская набережная — улица Тимура Фрунзе (сокращено время ожидания зеленого сигнала);

— Крымский мост (сокращено время ожидания зеленого сигнала).


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Теги: 
светофоры 

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