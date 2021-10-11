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Город (Москва и область)     11.10.2021 10:44

Где в Москве можно бесплатно сдать экспресс-тест на COVID-19

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Теги:  коронавирус  COVID-19  тестирование 

11 октября. Mossovetinfo.ru – В московских МФЦ и популярных общественных местах появилась возможность сдать бесплатный экспресс-тест на коронавирус.

Сдать экспресс-тест можно во флагманских центрах «Мои документы»:

ЦАО (ТЦ Афимолл Сити, Пресненская наб., 2),
ЮАО (ТЦ Columbus, Кировоградская ул., 13А),
ВАО (ТРЦ Щелковский, Щелковское ш., д. 75),
САО (ТРЦ Метрополис, Ленинградское ш., д. 16а, стр.8),
ЮВАО (в здании Leroy Merlin, Рязанский проспект, дом 2, корпус 3),
ЮЗАО (ТЦ Спектр, Новоясеневский проспект, д.1).

В центрах госуслуг районов:

Крылатское (Рублевское шоссе д.42 к.1),
Лосиноостровский (ул. Изумрудная, д. 18),
Митино (Новотушинский пр-д., д. 10),
Некрасовка (ул. Маресьева, д. 1).

А также в следующих торговых центрах:

ГУМ
ЦУМ
«РИО» на Дмитровском шоссе
«РИО» на Ленинском проспекте
«Л-153»
«Ереван Плаза»
«Калейдоскоп»
«Океания»
«Щука»
Фудмолл «ДЭПО»

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Теги: 
коронавирус  COVID-19  тестирование 

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