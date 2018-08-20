20 августа. Mossovetinfo.ru - Масштабная кампания по вакцинации против гриппа началась в Москве 20 августа.
Прививку можно сделать не только в прививочных кабинетах в городских поликлиниках, но и в мобильных пунктах рядом с 29 станциями метро (до 28 октября), 70 центрах госуслуг «Мои документы» (до 28 октября), а также в 9 торговых центрах столицы (до 28 октября по выходным дням в часы работы ТЦ).
Перед прививкой все проходят медицинский осмотр. Врачи-терапевты и инфекционисты определяют возможные противопоказания, измеряют температуру тела. Все привитые от гриппа получают сертификаты.
Со списком адресов и графиком работы можно ознакомиться на сайте департамента образования столицы.
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