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Город (Москва и область)     20.08.2018 21:43

Где в Москве можно сделать прививку от гриппа

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Теги:  грипп  привила  здравоохранение 

20 августа. Mossovetinfo.ru - Масштабная кампания по вакцинации против гриппа началась в Москве 20 августа.

Прививку можно сделать не только в прививочных кабинетах в городских поликлиниках, но и в мобильных пунктах рядом с 29 станциями метро (до 28 октября), 70 центрах госуслуг «Мои документы» (до 28 октября), а также в 9 торговых центрах столицы (до 28 октября по выходным дням в часы работы ТЦ).

Перед прививкой все проходят медицинский осмотр. Врачи-терапевты и инфекционисты определяют возможные противопоказания, измеряют температуру тела. Все привитые от гриппа получают сертификаты.

Со списком адресов и графиком работы можно ознакомиться на сайте департамента образования столицы.


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Теги: 
грипп  привила  здравоохранение 

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