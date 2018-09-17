17 сентября. Mossovetinfo.ru – С начала компании вакцинации, уже более 100 тысяч москвичей сделали прививку от гриппа в мобильных пунктах вакцинации, сообщает портал mos.ru.
Мобильные пункты вакцинации расположены в 70 центрах госуслуг «Мои документы», возле 34 станций метро и МЦК, возле железнодорожных станций, а по выходным подобные пункты открываются в 9 торговых центрах Москвы.
Сообщается, что в мобильных центрах вакцинации, расположенных возле станций метро, МЦК и железнодорожных станций прививки сделали около 80 тысяч москвичей. Еще около 30 тысяч воспользовались мобильными пунктами в центрах госуслуг «Мои документы», около 4 тысяч – мобильными пунктами в торговых центрах.
Помимо мобильных пунктов вакцинации, прививки от гриппа можно также сделать в любой московской поликлинике. Всего в Москве открыто 509 пунктов вакцинации. Полный список и график их работы можно узнать на сайте департамента образования столицы. Компания по бесплатной вакцинации от гриппа началась в Москве 20 августа и продлится до 28 октября.
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