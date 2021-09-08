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Город (Москва и область)     08.09.2021 19:42

Где запустят фейерверки в День города в Москве

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Теги:  День города  фейерверки  площадки 

8 сентября. Mossovetinfo.ru – Стали известны 26 площадок, с которых в День города будут запущены праздничные фейерверки, они расположены во всех районах города.

Фейерверки будут запущены 11 сентября в 21:00. Запуск произойдет на следующих площадках:

— в парке «Сокольники»;
— в саду «Эрмитаж»;
— в парке «Садовники»;
— в усадьбе Воронцово;
— в зоне отдыха «Красногвардейские пруды» (Нижний Красногвардейский пруд);
— в Таганском парке;
— в саду имени Баумана;
— в Измайловском парке;
— в сквере по Олонецкому проезду;
— в Лианозовском парке;
— в Парке Горького;
— в Перовском парке;
— в парке «Северное Тушино»;
— в парке 50-летия Октября;
— в природно-историческом парке «Кузьминки-Люблино»;
— в парке Победы на Поклонной горе;
— в парке «Ходынское поле»;
— в усадьбе Измайлово (городок имени Баумана);
— в ландшафтном парке «Митино»;
— в акватории Москвы-реки, напротив Большой спортивной арены «Лужников»;
— в акватории Москвы-реки, напротив дома 31 на улице Гурьянова;
— на территории ВДНХ (Мичуринский сад);
— в Южном Бутове (улица Кадырова);
— в поселении Московский, возле центра спорта «Московский» (Проектируемый проезд № 5562);
— в Троицке (Физическая улица, возле пожарной части № 42);
— в Зеленограде (Озерная аллея, дом 4, строение 2).

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Теги: 
День города  фейерверки  площадки 

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