Где запустят фейерверки в День города в Москве

8 сентября. Mossovetinfo.ru – Стали известны 26 площадок, с которых в День города будут запущены праздничные фейерверки, они расположены во всех районах города.



Фейерверки будут запущены 11 сентября в 21:00. Запуск произойдет на следующих площадках:



— в парке «Сокольники»;

— в саду «Эрмитаж»;

— в парке «Садовники»;

— в усадьбе Воронцово;

— в зоне отдыха «Красногвардейские пруды» (Нижний Красногвардейский пруд);

— в Таганском парке;

— в саду имени Баумана;

— в Измайловском парке;

— в сквере по Олонецкому проезду;

— в Лианозовском парке;

— в Парке Горького;

— в Перовском парке;

— в парке «Северное Тушино»;

— в парке 50-летия Октября;

— в природно-историческом парке «Кузьминки-Люблино»;

— в парке Победы на Поклонной горе;

— в парке «Ходынское поле»;

— в усадьбе Измайлово (городок имени Баумана);

— в ландшафтном парке «Митино»;

— в акватории Москвы-реки, напротив Большой спортивной арены «Лужников»;

— в акватории Москвы-реки, напротив дома 31 на улице Гурьянова;

— на территории ВДНХ (Мичуринский сад);

— в Южном Бутове (улица Кадырова);

— в поселении Московский, возле центра спорта «Московский» (Проектируемый проезд № 5562);

— в Троицке (Физическая улица, возле пожарной части № 42);

— в Зеленограде (Озерная аллея, дом 4, строение 2).