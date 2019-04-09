9 апреля. Mossovetinfo.ru – В Московском метро началась генеральная уборка, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичной подземки.



Основная часть работ будет проходить по ночам, чтобы не мешать пассажирам. Сотрудники метрополитена помоют вестибюли станций и пассажирские зоны, очистят фрески на станциях и путевые стены, кроме того, будут вымыты торговые палатки в подземных переходах метро.



Все работы по генеральной уборке метрополитена планируется завершить к майским праздникам.