18 октября. Mossovetinfo.ru – Московское управление ГИБДД по итогам наблюдений за первые 9 месяцев 2018 года назвало 92 участка московских дорог, где чаще всего происходят аварии, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления.
В список вошли участки Варшавского, Дмитровского и Можайского шоссе, Кутузовского и Ленинского проспектов, Профсоюзной улицы, Проспекта 60-летия Октября, а также МКАД. На этих трассах с начала года произошло 1150 аварий. Чаще всего причиной ДТП являлись превышение скоростного режима и несоблюдение дистанции. В ГИБДД отмечают, что, если бы водители соблюдали ПДД, большей части этих аварий можно было избежать.
В ГИБДД постоянно работают над снижением количества аварийно-опасных участков дорог в Москве. Для этого на трассах продолжают размещать системы фото- и видеофиксации, изменяют на опасных участках схемы движения и скоростной режим, устанавливают и реконструируют светофоры, устанавливают дополнительные дорожные знаки.
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