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Город (Москва и область)     25.06.2022 12:50

Гидрометцентр продлил оранжевый уровень опасности в Москве до 18:00 26 июня

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Теги:  Москва  Московская область  Гидрометцентр  жара  погода  оранжевый уровень 

25 июня. Mossovetinfo.ru - Из-за высокой температуры в Москве до 18:00 26 июня продлен оранжевый уровень опасности, сообщается на сайте Гидрометцентра. Оранжевый уровень был объявлен на 25 июня.

Ранее Гидрометцентр России опубликовал экстренное предупреждение о сильной жаре в Москве на три дня: 25—27 июня, отметив, что «в Москве ожидается сильная жара (температура днём — +30...+32 °С)».

По данным синоптиков, подобный температурный фон, - с температурой выше нормы и без осадков, в Московском регионе ожидаются до конца июня.

Подразделения ГУ МЧС России по Московской области перешли в режим повышенной готовности из-за жаркой погоды, сообщает пресс-служба управления. Спасатели просят местных жителей не купаться в нетрезвом состоянии и не оставлять детей у воды без присмотра.

Напомним, что имеется четыре уровня погодной опасности: «зелёный» является безопасным; потенциально опасный - «жёлтый»; опасный «оранжевый»; очень опасный - «красный».

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Карта места

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Теги: 
Москва  Московская область  Гидрометцентр  жара  погода  оранжевый уровень 

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