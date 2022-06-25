Гидрометцентр продлил оранжевый уровень опасности в Москве до 18:00 26 июня

25 июня. Mossovetinfo.ru - Из-за высокой температуры в Москве до 18:00 26 июня продлен оранжевый уровень опасности, сообщается на сайте Гидрометцентра. Оранжевый уровень был объявлен на 25 июня.



Ранее Гидрометцентр России опубликовал экстренное предупреждение о сильной жаре в Москве на три дня: 25—27 июня, отметив, что «в Москве ожидается сильная жара (температура днём — +30...+32 °С)».



По данным синоптиков, подобный температурный фон, - с температурой выше нормы и без осадков, в Московском регионе ожидаются до конца июня.



Подразделения ГУ МЧС России по Московской области перешли в режим повышенной готовности из-за жаркой погоды, сообщает пресс-служба управления. Спасатели просят местных жителей не купаться в нетрезвом состоянии и не оставлять детей у воды без присмотра.



Напомним, что имеется четыре уровня погодной опасности: «зелёный» является безопасным; потенциально опасный - «жёлтый»; опасный «оранжевый»; очень опасный - «красный».