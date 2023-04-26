«Главное богатство Москвы — это люди», — Собянин

27 апреля, Mossovetinfo.ru - «Главное богатство Москвы — это люди», — подчеркнул Мэр Москвы Сергей Собянин, выступая 26 апреля вечером в Манеже на Просветительском марафоне Знание.Первые в Москве.

Тема лекции наставника Сергея Собянина: «Сделано в Москве. Сделано для людей», о том как в столице работают над импортозамещением, культурными, транспортными и строительными проектами.



«В Москве нельзя пробурить скважину и получить нефть или газ, на ее территории не добывают золото. Но зато именно здесь сосредоточены финансы, высокие технологии, наука, культура, а это значит, что главный капитал Москвы — ее люди. А чтобы талантливые, образованные и опытные специалисты хотели жить и работать в Москве, город должен создать для этого все условия», — отметил Собянин, обращаясь к гостям, участникам и зрителям марафона.



Мэр российской столицы подробно рассказал о том, в каком направлении развивается Москва. Так, с 2010 года сеть метро выросла в полтора раза и продолжает развиваться: к 2030 году 90 процентов жителей города будут жить рядом со станциями метрополитена. Линии МЦК связали метро и пригородные железные дороги в единую сеть, облегчив передвижение из Москвы в Подмосковье и обратно. Каждый день услугами МЦК пользуются полмиллиона человек. Сергей Собянин обратил внимание слушателей, что в метро и на улицах Москвы курсирует транспорт российского производства, причем особую гордость столицы составляют удобные и экологичные электробусы. Он также рассказал, что Москва активно участвует в импортозамещающем производстве: так, в Зеленограде создан грандиозный фармкластер, что позволяет не бояться дефицита лекарств в том случае, если Евросоюз примет решение о запрете экспорта своих препаратов в Россию. Наращивает производство автомобильный завод «Москвич», открываются новые промышленные зоны.



Значительную часть своего выступления мэр Москвы посвятил теме искусственного интеллекта и цифровых платформ: он отметил, что, по данным ООН, Москва занимает первое место в мире по объему и качеству цифровых услуг. С помощью искусственного интеллекта регулируется движение транспорта, ведется учет школьной успеваемости, осуществляется запись в поликлиники и многое другое.



«Москва — город-герой, здесь живут люди, которые привыкли побеждать. И я думаю, что сегодня главная задача Москвы и москвичей — оставаться локомотивом развития России, создавать такую экономику, чтобы нашу страну было невозможно победить ни санкциями, ни пандемией, ни военными действиями», — сказал Сергей Собянин.



Просветительский марафона Знание.Первые Российского общества «Знание». проходит в Москве и других городах с 24 по 26 апреля.



Материалы предоставлены пресс-офисом Российского общества «Знание»..