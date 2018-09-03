3 сентября. Mossovetinfo.ru – В парке, который создают в пойме реки Битца на юго-западе Москвы, обустроят главный вход, сообщает пресс-служба департамента капитального ремонта столицы.



Входная группа будет представлять из себя застекленный павильон, отделанный деревянными брусьями. Внутри разместятся серверная, помещение для охраны и туалет.



Сообщается, что входная группа обустраивается по просьбам местных жителей. Всего в парке будет обустроено 9 входов, чтобы на территорию парка можно было попасть с разных сторон.