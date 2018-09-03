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Город (Москва и область)     03.09.2018 12:34

Главный вход обустроят в московском парке в пойме реки Битца

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Теги:  парки  строительство 

3 сентября. Mossovetinfo.ru – В парке, который создают в пойме реки Битца на юго-западе Москвы, обустроят главный вход, сообщает пресс-служба департамента капитального ремонта столицы.

Входная группа будет представлять из себя застекленный павильон, отделанный деревянными брусьями. Внутри разместятся серверная, помещение для охраны и туалет.

Сообщается, что входная группа обустраивается по просьбам местных жителей. Всего в парке будет обустроено 9 входов, чтобы на территорию парка можно было попасть с разных сторон.


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Карта места

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Теги: 
парки  строительство 

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