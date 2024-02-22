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Москва выставила на торги первый проект КРНТ в Фили-Давыдково
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К 2030 году московский транспорт получит современный и комфортный подвижной состав - Собянин
22 февраля — Mossovetinfo.ru — По планам к 2030 году современный и комфортный подвижной состав будет составлять 100 проц...