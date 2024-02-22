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Город (Москва и область)     29.02.2024 09:11

Гололедица и до 5 градусов тепла ожидаются в Москве и Подмосковье в четверг, 29 февраля

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Теги:  погода  Москва  Московская область 

29 февраля — Mossovetinfo.ru — Переменная облачность, гололедица и до 5 градусов тепла ожидаются в Москве и области в четверг, 29 февраля, — сообщает Гидрометцентр России.

«Переменная облачность. На северо-западе области небольшие осадки. Гололедица. Температура воздуха в Москве составит от 2 до 4 градусов тепла, по области от 0 до плюс 5 градусов. Ветер южный, юго-западный, 6–11 м/c», – говорится в сообщении.

Атмосферное давление составит 754 мм ртутного столба.

На этой неделе дневные температуры уже все будут положительными, в третьей декаде марта ожидается приход весны.

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Теги: 
погода  Москва  Московская область 

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