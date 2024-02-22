Гололедица и до 5 градусов тепла ожидаются в Москве и Подмосковье в четверг, 29 февраля

29 февраля — Mossovetinfo.ru — Переменная облачность, гололедица и до 5 градусов тепла ожидаются в Москве и области в четверг, 29 февраля, — сообщает Гидрометцентр России.



«Переменная облачность. На северо-западе области небольшие осадки. Гололедица. Температура воздуха в Москве составит от 2 до 4 градусов тепла, по области от 0 до плюс 5 градусов. Ветер южный, юго-западный, 6–11 м/c», – говорится в сообщении.



Атмосферное давление составит 754 мм ртутного столба.



На этой неделе дневные температуры уже все будут положительными, в третьей декаде марта ожидается приход весны.