29 ноября. Mossovetinfo.ru – Дождь со снегом и гололедица осложнят дорожную ситуацию в Москве, сообщается в микроблоге Центра организации дорожного движения в Twitter.



Из-за погоды на дорогах Москвы прогнозируются серьезные пробки, водителям рекомендуют пользоваться для поездок в городе метрополитеном.



Если же от поездки отказаться нельзя, водителей просят быть крайне осторожными, соблюдать максимальную дистанцию, адекватную скорость и избегать резких маневров.