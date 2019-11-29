29 ноября. Mossovetinfo.ru – Дождь со снегом и гололедица осложнят дорожную ситуацию в Москве, сообщается в микроблоге Центра организации дорожного движения в Twitter.
Из-за погоды на дорогах Москвы прогнозируются серьезные пробки, водителям рекомендуют пользоваться для поездок в городе метрополитеном.
Если же от поездки отказаться нельзя, водителей просят быть крайне осторожными, соблюдать максимальную дистанцию, адекватную скорость и избегать резких маневров.
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