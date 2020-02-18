18 февраля. Mossovetinfo.ru – На портале проекта «Активный гражданин» стартовало голосование, в котором москвичи могут выбрать мероприятия, которые они хотели бы видеть в рамках проекта Urban.ON.



Проект Urban.ON. стартовал в «Доме на Брестской». В рамках проекта ежемесячно будут проходить различные мероприятия, участники которых смогут поговорить об истории, архитектуре и развитии Москвы.



Участникам опроса предлагается ответить на один вопрос: Какие мероприятия нужно включить в программу Urban.ON. в 2020 году. Среди вариантов ответа предлагаются «Встреча с блогером, экспертом по архитектуре столицы», «панельная дискуссия с представителями интернет-сообщества, посвященная Москве», «встреча с автором блога по истории Москвы», «Лекция экоблогера о жизни в мегаполисе», «Презентация работ фотографа, снимающего Москву», «Встреча с автором блога о путешествиях». Выбрать можно до трех вариантов одновременно.



Кроме того, участники голосования могут предложить свои варианты мероприятий, или оставить выбор на усмотрение специалистов.