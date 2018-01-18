Голосование по новому этапу благоустройства дворов началось в Москве

18 января. Mossovetinfo.ru - На портале «Активный гражданин» началось голосования по новому этапу благоустройства дворов. Об этом в своем микроблоге в Twitter сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.



«Весной начнется новый этап благоустройства дворов, а сегодня мы запускаем голосование», - написал мэр Москвы.



Он отметил, что москвичи сами выберут, что будет на детских и спортивных площадках, а также сами определят места, где можно выгуливать домашних животных.