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Город (Москва и область)     12.11.2019 08:32

Голосование по проектам благоустройства кварталов реновации началось на «Активном гражданине»

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Теги:  программа реновации жилья  Активный гражданин  программа реновации  голосование  реновация жилья  благоустройство 

12 ноября. Mossovetinfo.ru – В рамках проекта «Активный гражданин» началось голосование по вопросам, посвященным благоустройству кварталов, которые будут построены в рамках программы реновации жилья.

Участникам голосования предлагается ответить на пять вопросов. На что следует обратить внимание при благоустройстве дворов в домах, построенных по программе реновации, какие виды озеленения лучше использовать в новых кварталах, какие организации лучше размещать на первых этажах домов (по условиям программы первые этажи всех зданий будут нежилыми), какие площадки помимо детских и спортивных можно разместить во дворах новых домов. Для ответа можно использовать предложенные варианты (от двух до трех), либо предложить свой вариант ответа.

В последнем вопросе участникам необходимо ответить проживают ли они в доме, который попал в программу реновации, или нет.

Программа реновации предполагает квартальную застройку, в результате которой дворы станут благоустроенными территориями с зелеными пространствами, зонами отдыха и спортивными площадками, появятся внутриквартальные прогулочные маршруты, велодорожки, широкие тротуары, места для отдыха детей и взрослых.


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Карта места

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Теги: 
программа реновации жилья  Активный гражданин  программа реновации  голосование  реновация жилья  благоустройство 

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