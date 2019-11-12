12 ноября. Mossovetinfo.ru – В рамках проекта «Активный гражданин» началось голосование по вопросам, посвященным благоустройству кварталов, которые будут построены в рамках программы реновации жилья.



Участникам голосования предлагается ответить на пять вопросов. На что следует обратить внимание при благоустройстве дворов в домах, построенных по программе реновации, какие виды озеленения лучше использовать в новых кварталах, какие организации лучше размещать на первых этажах домов (по условиям программы первые этажи всех зданий будут нежилыми), какие площадки помимо детских и спортивных можно разместить во дворах новых домов. Для ответа можно использовать предложенные варианты (от двух до трех), либо предложить свой вариант ответа.



В последнем вопросе участникам необходимо ответить проживают ли они в доме, который попал в программу реновации, или нет.



Программа реновации предполагает квартальную застройку, в результате которой дворы станут благоустроенными территориями с зелеными пространствами, зонами отдыха и спортивными площадками, появятся внутриквартальные прогулочные маршруты, велодорожки, широкие тротуары, места для отдыха детей и взрослых.