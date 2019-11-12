12 ноября. Mossovetinfo.ru – В рамках проекта «Активный гражданин» началось голосование по вопросам, посвященным благоустройству кварталов, которые будут построены в рамках программы реновации жилья.
Участникам голосования предлагается ответить на пять вопросов. На что следует обратить внимание при благоустройстве дворов в домах, построенных по программе реновации, какие виды озеленения лучше использовать в новых кварталах, какие организации лучше размещать на первых этажах домов (по условиям программы первые этажи всех зданий будут нежилыми), какие площадки помимо детских и спортивных можно разместить во дворах новых домов. Для ответа можно использовать предложенные варианты (от двух до трех), либо предложить свой вариант ответа.
В последнем вопросе участникам необходимо ответить проживают ли они в доме, который попал в программу реновации, или нет.
Программа реновации предполагает квартальную застройку, в результате которой дворы станут благоустроенными территориями с зелеными пространствами, зонами отдыха и спортивными площадками, появятся внутриквартальные прогулочные маршруты, велодорожки, широкие тротуары, места для отдыха детей и взрослых.
08:44 Город (Москва и область) Капитальный ремонт 50 поликлиник начнется в Москве в 2020 году
08:32 Город (Москва и область) Голосование по проектам благоустройства кварталов реновации началось на «Активном гражданине»
08:10 Общество Какая погода будет в Москве 12 ноября
17:29 Город (Москва и область) Более 8 миллионов автомобилей насчитывается в Московском регионе - ЦОДД
16:42 Происшествия Тела двух мужчин обнаружены в Москве-реке на северо-западе города
08:54 Город (Москва и область) Власти Москвы рассказали, как город помогает приемным семьям
08:33 Город (Москва и область) В «Активном гражданине» стартовало голосование, посвященное развитию велопроката
16:25 Город (Москва и область) Энергозатраты в домах по реновации будут на 60% ниже, чем в пятиэтажках - Хуснуллин
16:05 Город (Москва и область) Экс-мэра Истры Вихарева задержали по делу о хищении в особо крупном размере
13:38 Общество Теплая дождливая погода будет в Москве в с 5 по 8 ноября