8 октября. Mossovetinfo.ru – На портале «Активный гражданин» стартовало голосование по программе «Мой район».



Участники голосования определят, какие проекты благоустройства необходимо реализовать в первую очередь: создание и благоустройство новых парков и ТПУ, которыми пользуются жители разных районов, благоустройство центров районов, благоустройство знаковых мест в каждом районе.



Кроме того, участникам опроса предстоит ответить на вопрос нужно ли включать в программу благоустройства школьные дворы, территории поликлиник, социальных объектов, учреждений культуры и других, а также ответить в каком районе Москвы они проживают.