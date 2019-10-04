4 октября. Mossovetinfo.ru – На портале «Активный гражданин» открылось голосование по программе реновации жилья.



Москвичам предлагается ответить на 4 вопроса. Первый вопрос касается сроков программы: считают ли участники опроса срок выполнения программы оптимальным или необходимо его ускорить. Второй вопрос касается возможности приобретения жилья в построенных по реновации домах. В третьем вопросе москвичам предлагается высказать мнение о том, повлияет ли реализация программы на комфорт проживания в районе. Наконец в четвертом вопросе нужно ответить попал ли ваш дом в программу реновации.



В программу реновации жилья, которая была принята в 2017 году, вошли более 5 тысяч домов, в которых проживает более 1 миллиона человек. В течение 15 лет все они должны переехать в новые квартиры с отделкой комфорт-класса. При этом новые квартиры будут расположены в шаговой доступности от прежнего жилья. Кроме того, в рамках программы москвичи могут улучшить свои жилищные условия, докупив со скидкой дополнительные площади.