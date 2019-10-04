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Город (Москва и область)     04.10.2019 08:25

Голосование по программе реновации открылось на портале «Активный гражданин»

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Теги:  программа реновации жилья  Активный гражданин  программа реновации  опросы  реновация жилья 

4 октября. Mossovetinfo.ru – На портале «Активный гражданин» открылось голосование по программе реновации жилья.

Москвичам предлагается ответить на 4 вопроса. Первый вопрос касается сроков программы: считают ли участники опроса срок выполнения программы оптимальным или необходимо его ускорить. Второй вопрос касается возможности приобретения жилья в построенных по реновации домах. В третьем вопросе москвичам предлагается высказать мнение о том, повлияет ли реализация программы на комфорт проживания в районе. Наконец в четвертом вопросе нужно ответить попал ли ваш дом в программу реновации.

В программу реновации жилья, которая была принята в 2017 году, вошли более 5 тысяч домов, в которых проживает более 1 миллиона человек. В течение 15 лет все они должны переехать в новые квартиры с отделкой комфорт-класса. При этом новые квартиры будут расположены в шаговой доступности от прежнего жилья. Кроме того, в рамках программы москвичи могут улучшить свои жилищные условия, докупив со скидкой дополнительные площади.


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Теги: 
программа реновации жилья  Активный гражданин  программа реновации  опросы  реновация жилья 

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