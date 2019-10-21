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Город (Москва и область)     21.10.2019 09:29

Городские парки подготовили обширную осеннюю программу для школьников

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Теги:  парки  дети  школьники  отдых 

21 октября. Mossovetinfo.ru – Парки Москвы осенью подготовили многочисленные бесплатные мероприятия для детей и подростков, сообщается на портале mos.ru.

Десятки мероприятий пройдут в парке «Зарядье», саду имени Баумана, Таганском, Бабушкинском и других парках Москвы до конца ноября.
Для детей и подростков в парках будут проходить уроки гимнастики, мастер-классы по лепке, рисованию, оригами, роуп-скиппингу. Кроме того, детей научат как ориентироваться в лесу, что взять с собой в поход, как сделать поделки из листьев, шишек или веток.

Также дети и подростки смогут поиграть в футбол и в «Мафию», побывать на бесплатных уроках программирования, послушать лекции, посетить научные мастер-классы.

Различные мероприятия для школьников подготовлены в парка «Зарядье» и «Кузьминки», в Измайловском и Таганском парках, в музее-заповеднике «Царицыно», в саду имени Баумана, в Бабушкинском парке, в зоне отдыха «Терлецкая дубрава» и в парке «Ходынское поле». О расписании мероприятий можно на сайтах парков.



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Карта места

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Теги: 
парки  дети  школьники  отдых 

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