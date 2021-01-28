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Город (Москва и область)     28.01.2021 13:16

Городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за снегопада

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Теги:  снегопад  ЖКХ  уборка снега 

28 января. Mossovetinfo.ru – Горосдкие службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за снегопада, сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.

Бирюков рассказал, что коммунальная техника проводит выборочную противогололедную обработку дорог, тротуаров, мостов, тоннелей, остановок общественного транспорта, подъемов и спусков.

Организовано дежурство тягачей на опасных участках, в первую очередь на МКАД и в ТиНАО.

В ближайшее время спецтехника начнет сплошное прометание проезжей части с повторной противогололедной обработкой.

Для уборки снега задействовано необходимое количество специальной техники, средств малой механизации, также работают дворники и бригады ручной уборки. Снег оперативно вывозится на снегоплавильные пункты.

При уборке снега особое внимание уделяется пешеходным зонам, тротуарам, остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям, социальным объектам, парковкам.

В состоянии готовности находятся аварийные бригады префектур и округов, они находятся на круглосуточном дежурстве.

Ранее сообщалось, что в Москве в четверг и пятницу, 28 и 29 декабря ожидается снегопад. По прогнозам синоптиков, за два дня в столице может выпасть до четверти месячной нормы осадков.

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Теги: 
снегопад  ЖКХ  уборка снега 

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