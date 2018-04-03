Городской транспорт в Москве продлит работу на Пасху

3 апреля. Mossovetinfo.ru - Городской общественный транспорт в Москве продлит работу в пасхальную ночь - ночь на воскресенье, 8 апреля.



Как сообщил на заседании президиума правительства Москвы заместитель мэра Максим Ликсутов, метро будет работать до 2:00. Кроме того, до 3:30 будет продлена работа 161 наиболее востребованного маршрута наземного транспорта.



Московское центральное кольцо будет работать в обычном режиме - до 1:00.