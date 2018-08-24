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Город (Москва и область)     24.08.2018 12:46

Городскую усадьбу XVIII – XX веков отреставрируют в центре Москвы

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Теги:  объекты культурного наследия  реставрация 

24 августа. Mossovetinfo.ru – Департамент культурного наследия Москвы выдал разрешение на проведение научно-изыскательских работ в городской усадьбе XVIII – XX веков на улице Большая Ордынка, сообщает пресс-служба ведомства.

Здание является выявленным объектом культурного наследия, поэтому научно исследовательские и изыскательские работы необходимо проводить перед проведением реставрации. Весь комплекс работ будет проводиться под контролем Мосгорнаследия.

Усадьба была построена в 1730 году секретарем Сибирского приказа С.П. Климонтовым на базе ранее существовавших каменных строений («палат»). В последующие годы усадьба неоднократно переходила от одних владельцев к другим и активно достраивалась. При этом до 1917 года она по-прежнему использовалась как жилой дом. В 1917-1930 годах был снесен мезонин и надстроен третий этаж. Затем, в 1940-1950-е годы была уничтожена декоративная отделка фасада. При этом, внутри здания практически без изменений сохранилась первоначальная планировка подвалов, первого и второго этажа, а также внутренние элементы лепного декора, которые относятся ко времени постройки здания в XVIII веке.

Здание представляет ценность для всего района Замоскворечье, так как активно влияет на формирование исторического облика Большой Ордынки. В сообщении отмечается, что реставрационные работы будут проводиться по инициативе собственника здания.


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Теги: 
объекты культурного наследия  реставрация 

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