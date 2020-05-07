7 мая. Mossovetinfo.ru – Горячую воду в Москве до 1 июля отключать не будут. Об этом сообщил в эфире телеканала «Россия 24» Сергей Собянин.



«Я принял решение до 1 июля отключение горячей воды не производить, пока люди находятся на самоизоляции», - сказал Собянин.