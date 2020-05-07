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Город (Москва и область)     07.05.2020 12:29

Горячую воду в Москве до 1 июля отключать не будут

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Теги:  отключение горячей воды  коронавирус  Сергей Собянин  Собянин 

7 мая. Mossovetinfo.ru – Горячую воду в Москве до 1 июля отключать не будут. Об этом сообщил в эфире телеканала «Россия 24» Сергей Собянин.

«Я принял решение до 1 июля отключение горячей воды не производить, пока люди находятся на самоизоляции», - сказал Собянин.


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Теги: 
отключение горячей воды  коронавирус  Сергей Собянин  Собянин 

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