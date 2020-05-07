7 мая. Mossovetinfo.ru – Горячую воду в Москве до 1 июля отключать не будут. Об этом сообщил в эфире телеканала «Россия 24» Сергей Собянин.
«Я принял решение до 1 июля отключение горячей воды не производить, пока люди находятся на самоизоляции», - сказал Собянин.
12:29 Город (Москва и область) Горячую воду в Москве до 1 июля отключать не будут
12:24 Город (Москва и область) Маски и перчатки в московском метро нужно будет носить обязательно
12:14 Город (Москва и область) Реальное число заразившихся коронвирусом в Москве составляет около 300 тысяч человек - Собянин
11:13 В России За сутки от коронавируса в России умерли 88 человек
10:48 Город (Москва и область) В Подмосковье за сутки выявлено 842 новых случая заражения коронавирусом
12:29 Город (Москва и область) Горячую воду в Москве до 1 июля отключать не будут
20:03 Власть Собянин продлил режим самоизоляции в Москве до 11 мая включительно
11:03 Власть Путин продлил действие истекающих паспортов и водительских прав
09:42 Город (Москва и область) Медучреждения Москвы имеют хороший запас мощностей - Собянин
19:39 Город (Москва и область) Цифровые пропуска. Ответы на вопросы