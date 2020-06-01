1 июня. Mossovetinfo.ru – Отключения горячей воды в Московской области будут происходить с учетом того, что многие люди еще находятся на самоизоляции, сообщает telegram-канал главы региона Андрея Воробьева.
«Графики отключения горячей воды должны быть выстроены с учетом того, что многие люди еще сидят дома», - говорится в сообщении.
Отключения горячей воды в Московской области в связи с эпидемиологической ситуацией будут происходить с 1 июля.
На 1 июня в Подмосковье выявлено 39 723 случая заражения коронавирусом. Вылечились 8 422 человека, умерли – 473 человека.
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