14 ноября. Mossovetinfo.ru – Госдума приняла в первом чтении законопроект о новых механизмах переселения из аварийного жилья.
Согласно законопроекту, органы государственной власти в области жилищных отношений получат полномочия по определению оснований, порядка и критериев признания многоквартирного дома аварийным.
Законопроект определяет, что компенсация за изымаемое жилье в аварийном доме рассчитывается в порядке, установленном правительством РФ.
Кроме того, в рамках программы капитального ремонта регионы смогут создавать подпрограммы для аварийных домов, износ основных конструкций которых превышает 70%.
Помимо этого, согласно законопроекту, местные органы власти смогут устанавливать дополнительные меры поддержки для собственников жилья в аварийных домах, при переселении из аварийного жилья при условии, что жилье в аварийном доме у таких граждан единственное.
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