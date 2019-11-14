14 ноября. Mossovetinfo.ru – Госдума приняла в первом чтении законопроект о новых механизмах переселения из аварийного жилья.



Согласно законопроекту, органы государственной власти в области жилищных отношений получат полномочия по определению оснований, порядка и критериев признания многоквартирного дома аварийным.



Законопроект определяет, что компенсация за изымаемое жилье в аварийном доме рассчитывается в порядке, установленном правительством РФ.



Кроме того, в рамках программы капитального ремонта регионы смогут создавать подпрограммы для аварийных домов, износ основных конструкций которых превышает 70%.



Помимо этого, согласно законопроекту, местные органы власти смогут устанавливать дополнительные меры поддержки для собственников жилья в аварийных домах, при переселении из аварийного жилья при условии, что жилье в аварийном доме у таких граждан единственное.