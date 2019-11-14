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Город (Москва и область)     14.11.2019 15:08

Госдума одобрила в первом чтении новые механизмы переселения из аварийного жилья

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Теги:  Госдума  законопроекты  аварийное жилье 

14 ноября. Mossovetinfo.ru – Госдума приняла в первом чтении законопроект о новых механизмах переселения из аварийного жилья.

Согласно законопроекту, органы государственной власти в области жилищных отношений получат полномочия по определению оснований, порядка и критериев признания многоквартирного дома аварийным.

Законопроект определяет, что компенсация за изымаемое жилье в аварийном доме рассчитывается в порядке, установленном правительством РФ.

Кроме того, в рамках программы капитального ремонта регионы смогут создавать подпрограммы для аварийных домов, износ основных конструкций которых превышает 70%.

Помимо этого, согласно законопроекту, местные органы власти смогут устанавливать дополнительные меры поддержки для собственников жилья в аварийных домах, при переселении из аварийного жилья при условии, что жилье в аварийном доме у таких граждан единственное.


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Теги: 
Госдума  законопроекты  аварийное жилье 

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