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Город (Москва и область)     28.12.2019 17:26

График движения электричек в Московском регионе изменится в праздники

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Теги:  электрички  Новый год  расписание электричек  изменения расписания 

28 декабря. Mossovetinfo.ru – График движения пригородных электропоездов изменится в Московском регионе в дни новогодних праздников, сообщается на официальном сайте Центральной пригородной пассажирской компании.

30 и 31 декабря электрички ЦППК будут ходить по расписанию пятницы, с 1 по 6 января – по расписанию субботы, 7 и 8 января – по расписанию воскресенья.

Кроме того, на ряде направлений будут запущены дополнительные рейсы: 31 декабря – из Москвы до Калуги и Рязани, 1 января из Москвы до Нары и обратно, 7 и 8 января – из Тулы в Москву, 8 января – из Москвы до Сергиева Посада и Александрова, 9 января – из Рязани в Москву.

Кроме того, сообщается, что в новогоднюю ночь поезда на Киевском, Павелецком, Казанском, Ярославском и Горьковском направлениях будут курсировать дольше.


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Карта места

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Теги: 
электрички  Новый год  расписание электричек  изменения расписания 

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