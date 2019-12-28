28 декабря. Mossovetinfo.ru – График движения пригородных электропоездов изменится в Московском регионе в дни новогодних праздников, сообщается на официальном сайте Центральной пригородной пассажирской компании.



30 и 31 декабря электрички ЦППК будут ходить по расписанию пятницы, с 1 по 6 января – по расписанию субботы, 7 и 8 января – по расписанию воскресенья.



Кроме того, на ряде направлений будут запущены дополнительные рейсы: 31 декабря – из Москвы до Калуги и Рязани, 1 января из Москвы до Нары и обратно, 7 и 8 января – из Тулы в Москву, 8 января – из Москвы до Сергиева Посада и Александрова, 9 января – из Рязани в Москву.



Кроме того, сообщается, что в новогоднюю ночь поезда на Киевском, Павелецком, Казанском, Ярославском и Горьковском направлениях будут курсировать дольше.