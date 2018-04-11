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Город (Москва и область)     11.04.2018 07:52

График модульных каникул в школах Москвы на новый учебный год изменен

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Теги:  школы  модульные каникулы  образование  каникулы  Сергей Собянин  Собянин 

11 апреля. Mossovetinfo.ru - График модульных каникул в Москве в школах на следующий учебный год изменен. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«По моему поручению Департамент образования изменил свой приказ. Во-первых, школьники получат полную неделю отдыха после окончания каждого модуля. Во-вторых, учебный год будет заканчиваться не позднее 31 мая»- сказал Собянин в интервью «Аргументам и фактам».

«На летние каникулы никто не покушается. Но при этом школы должны так составить расписания занятий, чтобы состоялись все уроки, включённые в учебный план», - подчеркнул Мэр Москвы.

Ранее сообщалось, что со следующего учебного года в московских школах, где по триместрам, осенние каникулы урежут с семи до пяти дней, и они будут длиться со среды по воскресенье.

Многие выступили против такого решения департамента образования. Собянин на прошлой неделе заявил, нужно найти правильное решение, которое устроит родителей.

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Теги: 
школы  модульные каникулы  образование  каникулы  Сергей Собянин  Собянин 

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