2 июня. Mossovetinfo.ru – Заработал сервис, с помощью которого можно узнать график отключения горячей воды в Москве летом 2020 года. Сервис доступен на сайте «МОЭК Онлайн».



Продолжительность отключений составляет не более 10 дней. Начало плановых отключений горячей воды в многоквартирных домах в Москве было перенесено из-за пандемии коронавируса на 1 июля.



Плановые отключения горячей воды проходят в Москве ежегодно, по окончании отопительного сезона. Во время отключений проводятся профилактические и ремонтные работы на инженерных сетях, которые позволяют обеспечить их бесперебойную работу в отопительный период.