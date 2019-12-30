30 декабря. Mossovetinfo.ru – График переселения по программе реновации жилья станет известен 30 июня 2020 года, соответствующее постановление правительства Москвы опубликовано на официальном сайте мэра и правительства столицы.
Ранее планировалось, что график переселения будет опубликован до конца 2019 года.
Программа реновации жилья была утверждена 1 августа 2017 года. В нее вошло более 5000 домов. Реализация программы рассчитана на 15 лет. Первые участники программы реновации переехали в новые дома весной 2018 года.
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