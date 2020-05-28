 
Актуальные темы: пропуск пропуска коронавирус реновация
Город (Москва и область)     28.05.2020 17:28

График прогулок. Интерактивная карта

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  коронавирус 

28 мая. Mossovetinfo.ru – Московские власти опубликовали на портале мэра и правительства столицы интерактивную карту, на которой можно посмотреть график прогулок. Указом мэра столицы они разрешены с 1 июня.

«Кликните на интересующий дом или вбейте адрес в строку поиска. График прогулок будет также доступен в подъездах жилых домов и почтовых ящиках», - отмечается в сообщении.

График прогулок. Интерактивная карта

Подробнее о правилах, которые нужно соблюдать во время прогулок и занятий спортом, читайте здесь.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
коронавирус 

Возврат к списку

Лента новостей

17:28 Город (Москва и область) График прогулок. Интерактивная карта

16:57 Город (Москва и область) Летальность от коронавируса в Москве за апрель составляет от 1,4% до 2,8% - Депздрав

16:56 Общество «Зеленая Альтернатива» ведет переговоры по производству защитного крема от 5G-облучения

16:38 Город (Москва и область) Режим санитарных ограничений в Москве сохранится до получения вакцины от COVID-19 - Собянин

13:55 Власть Песков прокомментировал отрицание четвертью россиян опасности коронавируса

Актуальные материалы

17:28 Город (Москва и область) График прогулок. Интерактивная карта

20:09 Власть Масочный режим усилят в Москве с 1 июня

09:59 Город (Москва и область) Как оформить пропуска для проезда с 27 мая из Подмосковья в Москву

11:22 Город (Москва и область) Как записаться на прием в центры госуслуг «Мои документы»

14:41 Мнения Власти будут вынуждены смягчить условия для досрочного выхода на пенсию - эксперт

18:26 Город (Москва и область) Цифровые пропуска отменят в Подмосковье с 23 мая

13:47 Другое В легких пациентов, скончавшихся от коронавируса, вскрытие выявило особенность

12:33 Власть ЦИК РФ возобновил подготовку к рефередуму по Конституции

12:09 Город (Москва и область) 25 или 26 мая в Подмосковье вновь начнут отключать отопление

19:24 Власть С 27 мая в Москве будут действовать только московские цифровые пропуска

17:48 Город (Москва и область) МФЦ Подмосковья могут возобновить работу 25 мая

14:31 Власть Путин предложил провести ЕГЭ 29 июня

08:44 Общество Теплая погода вернется в Москву в конце мая

15:05 Мнения Жириновский предложил ликвидировать Совфед и сократить депутатов Госдумы и Мосгордумы

23:06 Другое Генпрокурор США: сотрудничество Apple с Россией угрожает слежке за гражданами

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru