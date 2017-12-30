30 декабря. Mossovetinfo.ru – 70 маршрутов наземного общественного транспорта будут работать в Москве в новогоднюю ночь.
Всего режим работы продлят 168 наиболее востребованных маршрутов. По 98 маршрутам транспорт закончит развозить пассажиров в 03:30, а еще по 59 работа продолжится в круглосуточном режиме.
Режим работы общественного транспорта также продлят в Рождественскую ночь: до 03:00 они будут курсировать по 163 маршрутам.
И в Новый год, и в Рождественскую ночь сохранят свой обычный график 11 ночных городских маршрутов.
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