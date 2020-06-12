12 июня. Mossovetinfo.ru - На портала mos.ru опубликован
график работы социальных учреждений Москвы с 12 по 14 июня.
Взрослые поликлиники
12 и 14 июня прием пациентов будет идти с 09:00 до 16:00, 13 июня — с 09:00 до 18:00. Вызвать врача на дом в любой из дней можно с 08:00 до 20:00.
Все три дня травмпункты при поликлиниках будут открыты согласно графику этих учреждений либо круглосуточно.
Изменения в режиме работы не повлияют на своевременность оказания медицинской помощи на дому пациентам с новой коронавирусной инфекцией и ОРВИ. При необходимости работа выездных служб будет продлена.
Амбулаторные КТ-центры в период с 12 по 14 июня будут, как и обычно, открыты круглосуточно.
Детские поликлиники
12 и 14 июня медицинская помощь будет оказываться на дому до 18:00. Вызовы принимаются до 17:30.
13 июня поликлиники будут открыты с 09:00 до 15:00, врачи будут работать на вызовах до 18:00.
С 12 по 14 июня травматологические отделения поликлиник будут работать с 08:00 до 22:00, а молочно-раздаточные пункты с 06:30 до 12:00.
Узнать точный адрес и график приема врачей-специалистов детских и взрослых поликлиник в праздничные и выходные дни можно как в самой поликлинике, так и по телефонам горячих линий округов. Их номера указаны на сайте дирекции по координации деятельности медицинских организаций столичного Департамента здравоохранения.
Женские консультации
12 и 14 июня прием будет идти на базе одной из женских консультаций округа с 09:00 до 16:00. 13 июня женские консультации будут работать с 09:00 до 15:00.
Аптеки и аптечные пункты
12 и 14 июня дежурные аптечные пункты открыты с 09:00 до 16:00. 13 июня аптечные пункты будут работать по графику субботы с 09:00 до 18:00.
Учреждения соцзащиты
12 июня станет выходным днем для центров социального обслуживания, учреждений помощи семье и детям, центров «Моя работа» и «Моя карьера». Доставка продуктов и лекарств будет производиться в случае экстренной необходимости. Также можно будет получить по телефону разъяснения по вопросам социальных услуг, психологическую и юридическую помощь.
В выходной по-прежнему будет доступен прием заявлений на адресную социальную помощь и другие электронные сервисы. Москвичи, ищущие работу, смогут подать заявление на регистрацию в качестве безработного и пройти профессиональное тестирование.
Городские клубные пространства «Мой социальный центр» будут оказывать услуги в режиме онлайн посредством чатов и дистанционных занятий по расписанию.
МФЦ
12 июня 77 центров госуслуг «Мои документы» будут закрыты. В праздничный день будут работать 11 дежурных центров
. Здесь посетители по электронной записи через портал mos.ru смогут получить услуги ЗАГС, среди которых регистрация рождения, смерти и установления отцовства.
ЗАГСы и Дворцы бракосочетания
В День России зарегистрировать брак можно будет в Шипиловском и Гагаринском отделах ЗАГС. Отделы работают с 09:00 до 18:00.
Ветеринарные клиники
График работы лечебниц для домашних питомцев 12 июня не изменится. Записаться в государственные ветеринарные клиники Москвы можно через портал mos.ru, мобильное приложение «Госуслуги Москвы» или по телефону: +7 (495) 612-04-25. По этому же номеру в случае необходимости можно вызвать ветеринара на дом.