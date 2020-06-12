 
Актуальные темы: Конституция коронавирус реновация
Город (Москва и область)     12.06.2020 09:26

График работы социальных учреждений Москвы с 12 по 14 июня

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  социальные учреждения  центры госуслуг  поликлиники  аптеки 

12 июня. Mossovetinfo.ru - На портала mos.ru опубликован график работы социальных учреждений Москвы с 12 по 14 июня.

Взрослые поликлиники

12 и 14 июня прием пациентов будет идти с 09:00 до 16:00, 13 июня — с 09:00 до 18:00. Вызвать врача на дом в любой из дней можно с 08:00 до 20:00.

Все три дня травмпункты при поликлиниках будут открыты согласно графику этих учреждений либо круглосуточно.

Изменения в режиме работы не повлияют на своевременность оказания медицинской помощи на дому пациентам с новой коронавирусной инфекцией и ОРВИ. При необходимости работа выездных служб будет продлена.

Амбулаторные КТ-центры в период с 12 по 14 июня будут, как и обычно, открыты круглосуточно.

Детские поликлиники

12 и 14 июня медицинская помощь будет оказываться на дому до 18:00. Вызовы принимаются до 17:30.

13 июня поликлиники будут открыты с 09:00 до 15:00, врачи будут работать на вызовах до 18:00.

С 12 по 14 июня травматологические отделения поликлиник будут работать с 08:00 до 22:00, а молочно-раздаточные пункты с 06:30 до 12:00.

Узнать точный адрес и график приема врачей-специалистов детских и взрослых поликлиник в праздничные и выходные дни можно как в самой поликлинике, так и по телефонам горячих линий округов. Их номера указаны на сайте дирекции по координации деятельности медицинских организаций столичного Департамента здравоохранения.

Женские консультации

12 и 14 июня прием будет идти на базе одной из женских консультаций округа с 09:00 до 16:00. 13 июня женские консультации будут работать с 09:00 до 15:00.

Аптеки и аптечные пункты

12 и 14 июня дежурные аптечные пункты открыты с 09:00 до 16:00. 13 июня аптечные пункты будут работать по графику субботы с 09:00 до 18:00.

Учреждения соцзащиты

12 июня станет выходным днем для центров социального обслуживания, учреждений помощи семье и детям, центров «Моя работа» и «Моя карьера». Доставка продуктов и лекарств будет производиться в случае экстренной необходимости. Также можно будет получить по телефону разъяснения по вопросам социальных услуг, психологическую и юридическую помощь.

В выходной по-прежнему будет доступен прием заявлений на адресную социальную помощь и другие электронные сервисы. Москвичи, ищущие работу, смогут подать заявление на регистрацию в качестве безработного и пройти профессиональное тестирование.

Городские клубные пространства «Мой социальный центр» будут оказывать услуги в режиме онлайн посредством чатов и дистанционных занятий по расписанию.

МФЦ

12 июня 77 центров госуслуг «Мои документы» будут закрыты. В праздничный день будут работать 11 дежурных центров. Здесь посетители по электронной записи через портал mos.ru смогут получить услуги ЗАГС, среди которых регистрация рождения, смерти и установления отцовства.

ЗАГСы и Дворцы бракосочетания

В День России зарегистрировать брак можно будет в Шипиловском и Гагаринском отделах ЗАГС. Отделы работают с 09:00 до 18:00.

Ветеринарные клиники

График работы лечебниц для домашних питомцев 12 июня не изменится. Записаться в государственные ветеринарные клиники Москвы можно через портал mos.ru, мобильное приложение «Госуслуги Москвы» или по телефону: +7 (495) 612-04-25. По этому же номеру в случае необходимости можно вызвать ветеринара на дом.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
социальные учреждения  центры госуслуг  поликлиники  аптеки 

Возврат к списку

Лента новостей

09:31 Город (Москва и область) МФЦ, поликлиники, аптеки и другие учреждения изменили график работы в День России

09:26 Город (Москва и область) График работы социальных учреждений Москвы с 12 по 14 июня

17:51 Власть Собянин подписал закон о продлении эксперимента по электронному голосованию в Москве

16:19 В России РЖД в конце июня вернут в расписание все «Сапсаны»

14:40 Город (Москва и область) Иммунитет к коронавирусу выявлен у 17,4% москвичей

Актуальные материалы

08:25 В мире В ВОЗ прокомментировали низкий уровень смертности от коронавируса в России

20:53 Город (Москва и область) Воробьев анонсировал открытие в Подмосковье ТЦ и летних веранд

07:52 Город (Москва и область) Капитальный ремонт еще 25 поликлиник в Москве начнут в конце июня

07:31 Город (Москва и область) Строительство Северо-Восточной хорды планируется закончить в 2022 году

08:51 Город (Москва и область) Некоторые улицы в центре Москвы перекроют вечером 14 июня из-за репетиции парада

18:58 Общество Социальных работников поблагодарили за труд в их профессиональный праздник

14:25 Власть Детские сады в Москве возобновят работу в полном объеме с 23 июня

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru