 
Актуальные темы: транспорт коронавирус
Город (Москва и область)     19.11.2020 22:36

Губернатор Подмосковья призвал не проводить предновогодние корпоративы

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Московская область  Подмосковье  коронавирус  COVID-19  Новый год  корпоратив 

19 ноября. Mossovetinfo.ru - Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал областные компании отказаться от проведения новогодних корпоративов. Об этом Воробьев сказал в прямом эфире «России 1».

"Это дурная затея. Когда люди, работающие в системе здравоохранения, часто не приходят домой, потому что нагрузка такая", — сказал Воробьев. "Сейчас все увеселительные мероприятия — это моветон", — также отметил губернатор Московской области.

Напомним, что Подмосковье в последний период входит в число трех-пяти регионов-лидеров по уровню заболевших коронавирусом. Во вторник на базе торгового центра «Мой Молл» в Раменском городском округе Подмосковья открыли временный госпиталь для больных коронавирусом на 2,2 тысячи коек.

На сегодняшний день, 19 ноября, в России выявлено максимальное число новых случаев COVID-19, — 23 610 новых случаев заражения коронавирусом, сообщил оперативный штаб.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Московская область  Подмосковье  коронавирус  COVID-19  Новый год  корпоратив 

Возврат к списку

Лента новостей

22:36 Город (Москва и область) Губернатор Подмосковья призвал не проводить предновогодние корпоративы

21:19 Общество Лидер "Справедливой России" предлагает вернуться к выплатам пенсии из бюджета

19:13 Город (Москва и область) Москву начали украшать к Новому году

18:26 В мире Производители вакцины «Спутник V» подали заявку на сертификацию в ВОЗ

16:31 Происшествия Суд выбрал меру пресечения аудитору Счетной палаты Михаилу Меню

Актуальные материалы

12:56 Город (Москва и область) За три года квартиры по реновации получат около 120 тысяч москвичей

09:34 Город (Москва и область) Кабинеты для ПЦР-тестирования в Москве теперь работают дольше

21:34 Город (Москва и область) Полностью закрывать рестораны в Москве не планируется - власти

14:18 Другое Московские футбольные клубы будут согласовывать с властями число болельщиков на трибунах

14:18 Город (Москва и область) Ресторанам и кафе Москвы запретили обслуживать посетителей в ночное время

14:18 Город (Москва и область) Музеи в Москве закроют с 13 ноября

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru