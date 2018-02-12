Губернатор Подмосковья проведет 13 февраля встречу с инвесторами «Подмосковная масленица»

12 февраля /Mossovetinfo.ru/ - В ходе совещания в понедельник у губернатора Московской области «обсуждалась предстоящая встреча с инвесторами «Подмосковная масленица», которая пройдет в Доме Правительства #МО 13 февраля», сообщает в своем микроблоге @Press__MO пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области.



«Для нас очень важно быть надежными партнерами, создавать условия для того, чтобы Подмосковье было лучшим местом для ведения бизнеса», - отметил губернатор МО на совещании.



«Мы должны уделять особое внимание экономике, приходу новых инвесторов, предприятий. Пригласили в этот раз ведущие компании, которые работают у нас, которые планируют размещаться (в Московской области – ред.)» - также сказал Воробьев.



В январе нынешнего года Министерство инвестиций и инноваций Московской области на портале госзакупок объявило конкурс по поиску подрядчика для организации встречи губернатора региона с инвесторами «Подмосковная масленица». «Цели оказываемых услуг: ознакомление представителей российских и зарубежных деловых кругов с деятельностью Московской области в сфере привлечения инвестиций и развития внешнеэкономических связей, проработка возможностей реализации инвестиционных проектов в Московской области в рамках Губернаторской программы «Наше Подмосковье. Приоритеты развития», разъяснение механизма реализации программ государственно-частного партнерства», — сообщалось в технической части конкурсной документации.