Губернатор Подмосковья Воробьев пригласил 12 мая на акцию «Лес Победы»

23 апреля. Mossovetinfo.ru - - Губернатор Московской области Андрей Воробьев

пригласил жителей региона принять участие в традиционном массовом мероприятии «Лес Победы», сообщает пресс-служба губернатора.



«Я очень надеюсь, что 12 мая большое количество жителей сможет в своих городах посадить новые сады и аллеи, фруктовые деревья», - сказал Воробьев на совещании с руководящим составом областного правительства.



В рамках экологической акции «Лес Победы» планируется высадить 1,5 миллиона сеянцев на площади более 580 гектаров.