20 августа. Mossovetinfo.ru – Игровая площадка «Салют», состоящая из 9 игровых зон, откроется в Парке Горького, сообщает пресс-служба парка.
Площадка станет самым крупным публичным уличным игровым комплексом в России. Площадь новой площадки составит почти 2 гектара.
Маленькие посетители парка смогут поиграть на площадке в самые разные игры. Комплекс «Мегакачели» включает в себя 29 различных качелей, комплекс «Башни» предназначен для лазания, игровая зона «Водная станция» предназначена для игр на воде. На площадке «Калейдоскоп» можно будет поиграть с цветом и светом, игровая зона «Морское дно» предназначена для игр с песком. Также на площадке будут представлены комплексы «Мобильный конструктор», «Ловец снов» и «Овраг», а для самых маленьких посетителей площадки появится отдельная игровая зона «Поляна малышей».
Детская игровая площадка «Салют» будет открыта 25 августа.
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