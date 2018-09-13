13 сентября. Mossovetinfo.ru – Игрушечную посуду конца XIX века обнаружили столичные археологи при раскопках в районе Серебрянической набережной, сообщает портал mos.ru.



Были обнаружены молочник, две чашки и три блюдца из глазурованного расписного фарфора и фаянса. От нормальной посуды того времени находки отличаются только размерами. Археологи предполагают, что игрушечная посуда могла использоваться как для игр, так и для обучения детей этикету.



После изучения находки будут переданы в фонды столичных музеев.