14 декабря. Mossovetinfo.ru – В одном из павильонов фестиваля «Путешествие в Рождество» на Манежной площади открылся информационный центр для туристов, сообщается на портале mos.ru.
В павильоне туристы могут узнать о достопримечательностях Москвы и мероприятиях, которые проходят в городе. Также туристы смогут бесплатно получить карты Москвы, на которых отмечены основные точки притяжения и тематические брошюры-путеводители на русском, английском и китайском языках.
Сотрудники информационного центра также дадут туристам консультации о том, как оплатить проезд в метро, как добраться из одной точки города в другую, как добраться до аэропорта, а также расскажут о городских событиях и сориентируют по площадкам фестиваля «Путешествие на вопросы». Ответить на вопросы консультанты могут как на русском, так и на английском языке.
Информационный центр будет работать на протяжении всего фестиваля – до 12 января. В будние дни павильон будет открыт с 11:00 до 21:00, в выходные и праздничные дни - 10:00 до 22:00.
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