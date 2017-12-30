30 декабря. Mossovetinfo.ru – Сотрудники московской полиции задержали уроженца ближнего зарубежья за поджог автомобилей, сообщает «Интерфакс», со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.
Установлено, что мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поджег несколько мусорных контейнеров и придвинул их к припаркованным автомобилям. В результате загорелся автомобиль «Волга», а затем пламя перекинулось на три соседние иномарки.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».
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