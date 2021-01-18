 
Актуальные темы: коронавирус вакцинация Навальный
Город (Москва и область)     18.01.2021 11:38

Инструкциями московского штаба по защите бизнеса воспользовались более 15,5 тысячи раз

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  бизнес  инструкции  штаб 

18 января. Mossovetinfo.ru – Инструкциями для бизнеса, разработанными московским штабом по защите бизнеса, с момента публикации в апреле воспользовались более 15,5 тысячи раз, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

«Созданные в Москве инструкции носят прикладной характер, они призваны помочь бизнесу в разных жизненных ситуациях», - приводит слова Сергуниной официальный портал мэра и правительства Москвы.

«Алгоритмы для бизнеса» и «Алгоритмы для самозанятых» были подготовлены департаменом предпринимательства и иновационного развития Москвы, Московской торгово-промышленной палатой, ГБУ «Малый бизнес Москвы». Они содержат информацию о мерах поддержки бизнеса, а также ответы на часто возникающие вопросы в сфере аренды, трудовых и иных правоотношений.

Сергунина также сообщила, что разработанные в Москве инструкции вошли в число лучших региональных практик.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
бизнес  инструкции  штаб 

Возврат к списку

Лента новостей

11:46 Общество Оперштаб опубликовал новые данные по коронавирусу

11:38 Город (Москва и область) Инструкциями московского штаба по защите бизнеса воспользовались более 15,5 тысячи раз

10:57 Власть Путин поручил доработать проект единого плана достижения национальных целей до 1 февраля

10:24 В России В Башкирии начнут выдавать антиковидные паспорта

10:10 Город (Москва и область) «Аэроэкспресс» 19-21 января временно отменит ряд поездов в аэропорт Шереметьево

Актуальные материалы

08:42 В России В России начинается массовая вакцинация от коронавируса

11:38 Город (Москва и область) Станцию МЦД-2 Печатники планируется открыть к осени 2021 года

11:30 Город (Москва и область) В Москве в 2021 году планируют построить более 100 домов по программе реновации

20:43 Общество Twitter заблокировал аккаунт российской вакцины от коронавируса «Спутник V»

18:51 Мнения Собянин: Москва вернется к нормальной жизни в мае

08:46 Город (Москва и область) В Москве снова расширился список категорий, которые могут сделать прививку от COVID-19

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru