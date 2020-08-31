31 августа. Mossovetinfo.ru – Интервал между вакцинацией от гриппа и вакцинацией от коронавируса должен составлять не менее месяца, заявил на пресс-конференции «Здоровая Москва без гриппа: Программа бесплатной вакцинации от гриппа в Москве» глава столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун.



Хрипун отметил, что интервал между вакцинациями необходимо соблюдать, так как пока неизвестно как две вакцины будут сочетаться между собой.



Ранее сообщалось, что массовая вакцинация от сезонного гриппа начнется в Москве 1 сентября.