30 августа. Mossovetinfo.ru – Советский и российский эстрадный певец, общественный и политический деятель Иосиф Кобзон скончался 30 августа на 81-м году жизни.



Биография Иосифа Кобзона



Иосиф Давыдович Кобзон родился 11 сентября 1937 года в поселке Часов Яр Сталинской (ныне Донецкой) области.



Во время войны жил с семьей в Узбекистане, после эвакуации семья переехала в город Краматорск, затем в Днепропетровск. В 1956 году закончил Днепропетровский горный техникум, в котором начал петь в самодеятельности. Одновременно занимался боксом, выиграл первенство Днепропетровска, а затем и чемпионат Украины среди юношей. Во время службы в армии был приглашен в Ансамбль песни и пляски Закавказского военного округа.



После демобилизации работал в Днепропетровске, попутно обучаясь пению. Затем переехал в Москву, где в 1959 году стал солистом Всесоюзного радио. В 1963 году окончил Государственный музыкально-педагогический институт имени Гнессиных по классу вокала. Работал в Москонцерте и Госконцерте. В 1964 году стал лауреатом Всесоюзного конкурса артистов эстрады и лауреатом международного конкурса в Сопоте. В 1965 году выиграл первые места на международных конкурсах «Дружба» в Варшаве, Берлине и Будапеште.



С начала 70-х годов начал сольную карьеру, активно записывал пластинки. В репертуаре Кобзона были как патриотические, гражданские песни, песни о войне, так и лирические композиции, классические романсы, бардовские композиции и даже оперные арии. Всего в репертуаре Кобзона было более трех тысяч песен. В 1987 году получил звание Народного артиста СССР.



С 1984 года начинает преподавательскую деятельность, преподает эстрадный вокал в Государственном музыкально-педагогическом институте имени Гнессиных. С 1993 года – профессор. Воспитал много известных исполнителей, в том числе Ирину Отиеву, Валентину Легкоступову, Валерию.



Кобзон всегда отличался активной гражданской позицией. С 60-х годов начал ездить с концертами на комсомольские стройки, с официальными делегациями ездил с визитами дружбы в разные страны. В 80-е годы неоднократно посещал с концертами ограниченный контингент советских войск в Афганистане.



С мая 1989 года – Депутат Верховного совета СССР. Позднее депутат Государственной Думы II – VII созывов. С 2003 года – член партии «Единая Россия».



24-25 октября 2002 года, во время захвата Театрального центра на Дубровке, террористы, назвали Кобзона среди политиков, с которыми согласны вести переговоры. В результате переговоров Кобзон и Елена Хакамада смогли вывести из захваченного террористами зала женщину и троих детей.



За свою творческую и общественную деятельность был награжден, в том числе, званиями Герой Труда Российской федерации, орденами «За заслуги перед Отечеством» трех степеней, Орденом Мужества, Орденом Дружбы народов, и другими российскими и зарубежными орденами и наградами. Лауреат многочисленных музыкальных премий, обладатель многочисленных почетных званий.



Скончался в Москве 30 августа 2018 года на 81-м году жизни после тяжелой болезни.