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Город (Москва и область)     10.10.2024 16:34

ИСАА МГУ из-за кори перевели на дистанционный формат обучения

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Теги:  корь  МГУ  ИСАА МГУ 

10 октября — Mossovetinfo.ru — Специалисты Роспотребнадзора выявили случай кори в ИСАА МГУ, в вузе установлен дистанционный формат обучения, который продлится до 18 октября, сообщает Управление Роспотребнадзора по г. Москве.

«27.09.2024 был зарегистрирован случай кори в Институте стран Азии и Африки МГУ имени М.В. Ломоносова. Специалисты Управления Роспотребнадзора по г. Москве провели комплекс противоэпидемических мероприятий.

Дано предписание о проведении противоэпидемических мероприятий в учебном корпусе по адресу: ул. Моховая, 11/1. Руководством учебного заведения были приняты меры об ограничении посещения вуза студентами и преподавателями. В настоящее время в вузе установлен дистанционный формат обучения. Он продлится до 18 октября», — отмечается в сообщении.

Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по г. Москве.

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Теги: 
корь  МГУ  ИСАА МГУ 

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