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ИСАА МГУ из-за кори перевели на дистанционный формат обучения
10 октября — Mossovetinfo.ru — Специалисты Роспотребнадзора выявили случай кори в ИСАА МГУ, в вузе установлен дистан...
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05.10.2024, 09:47
На МЦД-4 изменен до утра понедельника график движения поездов
5 октября — Mossovetinfo.ru — До 5:00 понедельника, 7 октября, изменен график движения поездов на четвертом маршруте Мо...
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03.10.2024, 07:45
Путин посетил посещения площадки практической подготовки колледжей Москвы в «Руднево»
3 октября — Mossovetinfo.ru — 2 октября 2024 года Президент России Владимир Путин посетил мероприятие приуроченное ко ...