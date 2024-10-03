ИСАА МГУ из-за кори перевели на дистанционный формат обучения

10 октября — Mossovetinfo.ru — Специалисты Роспотребнадзора выявили случай кори в ИСАА МГУ, в вузе установлен дистанционный формат обучения, который продлится до 18 октября, сообщает Управление Роспотребнадзора по г. Москве.



«27.09.2024 был зарегистрирован случай кори в Институте стран Азии и Африки МГУ имени М.В. Ломоносова. Специалисты Управления Роспотребнадзора по г. Москве провели комплекс противоэпидемических мероприятий.



Дано предписание о проведении противоэпидемических мероприятий в учебном корпусе по адресу: ул. Моховая, 11/1. Руководством учебного заведения были приняты меры об ограничении посещения вуза студентами и преподавателями. В настоящее время в вузе установлен дистанционный формат обучения. Он продлится до 18 октября», — отмечается в сообщении.



Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по г. Москве.