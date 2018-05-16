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Город (Москва и область)
16.05.2018, 19:55
Итоги конкурса проектов реновации подведут осенью 2018 года
16 мая. Mossovetinfo.ru – Победителей архитектурного конкурса на концепции застройки пяти площадок программы реновации жилья в Москве подведут не раньше сентября. Об этом сообщил журналистам главны...
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Город (Москва и область)
16.05.2018, 18:32
Фестиваль «Рыбная неделя» пройдет в Москве с 17 по 27 мая
16 мая. Mossovetinfo.ru – Гастрономический фестиваль «Рыбная неделя» пройдет на 7 площадках в разных районах Москвы, сообщили ИА Моссовет в оргкомитете цикла уличных фестивалей «Московские сезоны»....
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Город (Москва и область)
16.05.2018, 15:46
В Москве впервые пройдет неделя предпринимательства
16 мая. Mossovetinfo.ru – Около 60 тысяч участников и 300 спикеров со всего мира примут участие в первой Московской неделе предпринимательства, которая пройдет в столице с 28 мая по 1 июня, сообщил...