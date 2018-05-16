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Город (Москва и область)     16.05.2018, 19:55

Итоги конкурса проектов реновации подведут осенью 2018 года

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Теги:  реновация  программа реновации  снос пятиэтажек  программа реновации жилья  жилье  переселение 

16 мая. Mossovetinfo.ru – Победителей архитектурного конкурса на концепции застройки пяти площадок программы реновации жилья в Москве подведут не раньше сентября. Об этом сообщил журналистам главный архитектор города Сергей Кузнецов, которого цитирует РИА Новости.

Конкурс на разработку проектов экспериментальных площадок реновации стартовал 25 апреля 2017 года. В финал конкурса вышли 20 проектов. Победителями станут пять концепций, которые реализуют в районах Кузьминки, Царицыно, Головинском, Хорошево-Мневники и Проспект Вернадского.

По итогам конкурса для каждой площадки выберут концепцию застройки, на основании которой разработают проект планировки территории.

Программа реновации жилья была утверждена 1 августа 2017 года. В нее вошло более 5000 домов. Реализация программы рассчитана на 15 лет. Первые участники программы реновации переехали в новые дома весной 2018 года.


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Теги: 
реновация  программа реновации  снос пятиэтажек  программа реновации жилья  жилье  переселение 

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