16 мая. Mossovetinfo.ru – Победителей архитектурного конкурса на концепции застройки пяти площадок программы реновации жилья в Москве подведут не раньше сентября. Об этом сообщил журналистам главный архитектор города Сергей Кузнецов, которого цитирует РИА Новости.



Конкурс на разработку проектов экспериментальных площадок реновации стартовал 25 апреля 2017 года. В финал конкурса вышли 20 проектов. Победителями станут пять концепций, которые реализуют в районах Кузьминки, Царицыно, Головинском, Хорошево-Мневники и Проспект Вернадского.



По итогам конкурса для каждой площадки выберут концепцию застройки, на основании которой разработают проект планировки территории.



Программа реновации жилья была утверждена 1 августа 2017 года. В нее вошло более 5000 домов. Реализация программы рассчитана на 15 лет. Первые участники программы реновации переехали в новые дома весной 2018 года.