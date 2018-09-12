12 сентября. Mossovetinfo.ru – По итогам обработки 100% протоколов, итоговая явка на выборах мэра Москвы составила 30,96%, сообщает Мосгоризбирком.



В 2013 году явка избирателей на выборах мэра Москвы составила 26,53%.



Ранее сообщалось, что Мосгоризбирком официально утвердил итоги выборов мэра Москвы. Победу на выборах одержал Сергей Собянин, который набрал 70,17% голосов.