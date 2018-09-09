9 сентября. Mossovetinfo.ru – Избирательный участки на выборах мэра Москвы закрылись в 22:00. Они работали в течение 14 часов – с 20:00.



Всего работало 3808 избирательных участков, включая 209 экстерриториальных. Проголосовать могли 7,2 миллиона избирателей. По данным Мосгоризбиркома, явка по состоянию на 20:00 составила 27,54%.



Первые официальные результаты выборов будут опубликованы позднее.