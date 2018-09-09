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Город (Москва и область)     09.09.2018 22:00

Избирательные участки на выборах мэра Москвы закрылись

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Теги:  выборы  выборы-2018  выборы мэра-2018  выборы мэра Москвы 

9 сентября. Mossovetinfo.ru – Избирательный участки на выборах мэра Москвы закрылись в 22:00. Они работали в течение 14 часов – с 20:00.

Всего работало 3808 избирательных участков, включая 209 экстерриториальных. Проголосовать могли 7,2 миллиона избирателей. По данным Мосгоризбиркома, явка по состоянию на 20:00 составила 27,54%.

Первые официальные результаты выборов будут опубликованы позднее.


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Карта места

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Теги: 
выборы  выборы-2018  выборы мэра-2018  выборы мэра Москвы 

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