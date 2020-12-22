Изменилась схема движения по Солнцевской линии метро

22 декабря. Mossovetinfo.ru – Изменилась схема движения по Солнцевской линии метро. Поезда теперь следуют от «Рассказовки» до станции «Деловой центр».



Кроме того, по Большой кольцевой линии (БКЛ) до открытия новых станций поезда следуют от «Савеловской» до «Делового центра».



Ранее сообщалось, что в декабре планируется открыть три станции БКЛ. К открытию готовятся станции «Улица Народного Ополчения» и «Карамышевская» западного участка БКЛ, а также станция «Электрозаводская» северо-восточного участка БКЛ.